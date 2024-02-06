Вертолетную площадку для санавиации в Земетчине построили без разрешения

06.02.2024 | 12:47

В Пензенской области транспортная прокуратура выявила нарушения требований воздушного и градостроительного законодательства. Речь идет о вертолетной площадке в поселке Земетчино.

Она используется для санитарной авиации.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что орган местного самоуправления не выдавал разрешения на строительство этого объекта и ввод его в эксплуатацию.

«Кроме того, содержание площадки в зимнее время осуществляется ненадлежащим образом: не очищена от снега, разметка не обновлена, ветроуказатель утратил функциональные свойства», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Владельцу вертолетной площадки внесли представление. Транспортная прокуратура контролирует рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений.

Площадку для нужд санавиации, которая помогает спасать жителей Пензенской области, сдали в декабре 2020 года. При ее строительстве использовали современные материалы. Объект, размещенный в пяти километрах от районной больницы, видно и днем и ночью.