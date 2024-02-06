Вертолетную площадку для санавиации в Земетчине построили без разрешения

В Пензенской области транспортная прокуратура выявила нарушения требований воздушного и градостроительного законодательства. Речь идет о вертолетной площадке в поселке Земетчино.
Она используется для санитарной авиации.
Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что орган местного самоуправления не выдавал разрешения на строительство этого объекта и ввод его в эксплуатацию.
«Кроме того, содержание площадки в зимнее время осуществляется ненадлежащим образом: не очищена от снега, разметка не обновлена, ветроуказатель утратил функциональные свойства», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Владельцу вертолетной площадки внесли представление. Транспортная прокуратура контролирует рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений.
Площадку для нужд санавиации, которая помогает спасать жителей Пензенской области, сдали в декабре 2020 года. При ее строительстве использовали современные материалы. Объект, размещенный в пяти километрах от районной больницы, видно и днем и ночью.
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