Сетевое издание|18+|Вторник|6 фев 2024|14:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Вертолетную площадку для санавиации в Земетчине построили без разрешения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области транспортная прокуратура выявила нарушения требований воздушного и градостроительного законодательства. Речь идет о вертолетной площадке в поселке Земетчино.

Она используется для санитарной авиации.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что орган местного самоуправления не выдавал разрешения на строительство этого объекта и ввод его в эксплуатацию.

«Кроме того, содержание площадки в зимнее время осуществляется ненадлежащим образом: не очищена от снега, разметка не обновлена, ветроуказатель утратил функциональные свойства», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Владельцу вертолетной площадки внесли представление. Транспортная прокуратура контролирует рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений.

Площадку для нужд санавиации, которая помогает спасать жителей Пензенской области, сдали в декабре 2020 года. При ее строительстве использовали современные материалы. Объект, размещенный в пяти километрах от районной больницы, видно и днем и ночью.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Приволжской транспортной прокуратуры
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте