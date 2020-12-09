В Земетчинском районе появилась вертолетная площадка для санавиации

09.12.2020 | 12:42

В Земетчинском районе построили вертолетную площадку для нужд санитарной авиации. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правительства Пензенской области в среду, 9 декабря.

Объект, выполненный из современных материалов, разместился в пяти километрах от районной больницы. Его видно и днем и ночью.

«Использование вертолета при эвакуации тяжелых пациентов помогает сократить время транспортировки с 5 до 2 часов», - уточняется в посте.

Санавиация начала работу в Пензенской области два месяца назад. Первый рейс состоялся 6 октября - молодого человека доставили в московскую клинику.

С 20 ноября пациентов из районных больниц начали перевозить на вертолете в областные специализированные центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Услугой уже воспользовались жители Земетчина, Нижнего Ломова и Кузнецка.