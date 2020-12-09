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Общество

В Земетчинском районе появилась вертолетная площадка для санавиации

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В Земетчинском районе построили вертолетную площадку для нужд санитарной авиации. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правительства Пензенской области в среду, 9 декабря.

Объект, выполненный из современных материалов, разместился в пяти километрах от районной больницы. Его видно и днем и ночью.

«Использование вертолета при эвакуации тяжелых пациентов помогает сократить время транспортировки с 5 до 2 часов», - уточняется в посте.

Санавиация начала работу в Пензенской области два месяца назад. Первый рейс состоялся 6 октября - молодого человека доставили в московскую клинику.

С 20 ноября пациентов из районных больниц начали перевозить на вертолете в областные специализированные центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Услугой уже воспользовались жители Земетчина, Нижнего Ломова и Кузнецка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/penzenskaya_oblast
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Объект, выполненный из современных материалов, разместился в пяти километрах от районной больницы. Его видно и днем и ночью.
И ведь не поспоришь..

Гость||

100 т. за кв. метр

Гость||

Нет уважаемый 400 т.р. за 1 кв. м.

Гость||

А зачем такое бабло вкачали

Гость||

КОМУ?

Гость||

Гость писал(a):

Нет уважаемый 400 т.р. за 1 кв. м.
Вы оба вруны. 40 млн. руб. за 1 кв.м.

Гость||

современные материалы - это снег и лед?

Гость||

Гость писал(a):

современные материалы - это снег и лед?
Это ты дурачок, скорее всего

Имя: Гость
Комментарий:

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