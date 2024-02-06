Пензенцам предложили обследоваться на рак полости рта

06.02.2024 | 09:54

Стоматологические поликлиники Пензенской области объявили дни открытых дверей. Жителей пригласили пройти обследование на рак.

В Пензе желающих проверить здоровье зубов и полости рта ждут с 7 по 10 февраля в отделениях по следующим адресам:

- ул. Леонова, 19;

- ул. Фабричная, 14;

- ул. Лазо, 2;

- ул. Вадинская, 6;

- ул. Кижеватова, 6;

- ул. Пионерская, 4;

- пр-д Сухумский, 8;

- пр-т Строителей, 60а.

Пациентов примут с 8:00 до 19:00.

В те же даты и время дни открытых дверей организуют в Каменке, в стоматологической поликлинике на улице Белинской, 5.

«Посетив стоматологическую поликлинику, жители Пензенской области смогут пройти профилактическое обследование органов полости рта на раннее выявление онкопатологий методом аутофлуоресцентной стоматоскопии. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Медики напомнили: ежедневной чистки зубов недостаточно, важно также регулярно посещать специалистов.