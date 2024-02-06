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Общество

Пензенец не смог добиться снижения суммы алиментов

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Житель Пензы не смог добиться изменения порядка выплаты алиментов на двоих своих несовершеннолетних детей.

Когда-то мужчина занимался бизнесом и исправно вносил деньги, но после закрытия статуса ИП стал перечислять средства нерегулярно.

Тогда бывшая жена через суд потребовала, чтобы алименты с отца взыскивали в твердой сумме - в размере прожиточного минимума на каждого ребенка (на тот момент это было по 10 002 рубля) ежемесячно с последующей индексацией. Ее иск был удовлетворен.

Посчитав такое решение несправедливым, пензенец тоже обратился в суд, попросив удерживать с него лишь треть зарплаты. Он сообщил, что сейчас официально трудится водителем и заработка не хватает для содержания детей. Кроме того, резко ухудшилось здоровье его матери, так что он вынужден тратиться на лекарства.

«В подтверждение изменения своего материального положения он представил справку о доходах и суммах налога физического лица за 2023 год от 03.08.2023, из которой следует, что общая сумма дохода составляет 54 400 рублей.

Иных доказательств, свидетельствующих о том, что он не в состоянии предоставлять своим несовершеннолетним детям содержание в прежнем размере не представлено. Объективных доказательств того, что его мать находится у него на иждивении не представлено», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

В итоге мужчине было отказано. Он продолжит платить алименты в твердой сумме. Кстати, в 2024 году прожиточный минимум на ребенка составляет 12 470 рублей.

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