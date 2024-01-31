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Общество

Опубликован февральский график финансирования пенсий и выплат

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Стало известно, когда жители Пензенской области получат пенсии и другие денежные выплаты в феврале.

В региональном отделении Социального фонда России предупредили: для тех, кто получает деньги на карту или банковский счет, большинство выплат перечисляются в банки ежемесячно в единые дни. Если даты приходятся на выходные и праздники, финансирование осуществляется в предыдущий рабочий день. Деньги на счета получателей зачисляются не позднее следующего банковского дня.

Пенсионерам, получающим деньги через банки, 5-го числа профинансируют выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е числа, 13-го - за 13-22-е, 22-го (в предпраздничный день) - за 23-25 февраля.

Единое пособие, выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата по уходу за детьми до полутора лет неработающим гражданам и ряд других социальных выплат будут перечислены не 3 февраля (в субботу), а 2-го.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначена на 5 февраля.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет трудоустроенным родителям финансируется 8-го числа каждого месяца. Если оно переводится на карту «Мир», то зачисление происходит в тот же день, если на расчетный счет - не раньше следующего рабочего дня.

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