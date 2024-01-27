В Заречном снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ

27.01.2024 | 11:25

С 19 по 25 января по сравнению с предыдущей неделей в Заречном наблюдалось снижение заболеваемости: ковидом - в 2,1 раза, внебольничной пневмонией - в 2,25 раза, гриппом и ОРВИ - на 13,5%.

27,2% заболевших COVID-19 - дети, а 61,2% взрослых пациентов составляют горожане в возрасте 60 лет и старше. На 25 января на амбулаторном лечении с этим диагнозом находятся 22 человека.

Грипп в течение недели выявлен выявлен в 30 случаях (у 14 взрослых и 16 детей).

«В ходе мониторинга циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ исследовано 15 проб, выявлено 5 положительных проб сезонного гриппа А H3N2», - сообщили в МСЧ № 59 ФМБА России.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили, что с 15 по 21 января в регионе врачи 5 608 раз диагностировали грипп и ОРВИ, в том числе у 2 738 жителей областного центра.