Пензенцам обещают умеренный снегопад и несильный холод

27.01.2024 | 19:02

По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 28 января, в Пензенской области прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Ночью почти во всех районах пройдет небольшой снег, термометры покажут -5...-10 градусов. Днем осадки ожидаются лишь местами, температура воздуха составит -6...-1 градус.

В течение суток ветер будет дуть с юго-востока.

Наши предки называли этот день Павловым. «Павел день прибавил», - говорили они, замечая, что ночи делаются короче.

В Павлов день было принято угадывать грядущую погоду по звездам. Яркий их блеск сулил мороз, тусклое свечение - тепло, а «моргание» - вьюгу.