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Общество

В Арбекове из-за пробок изменили режим работы светофоров

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На улице 8 Марта и проспекте Строителей в Пензе из-за сложной дорожной обстановки решили изменить режим работы светофоров.

«Увеличено время горения зеленого сигнала для транспорта», - уточнили в городском управлении ЖКХ.

Это сделано, чтобы разгрузить магистраль в часы пик, пояснили чиновники.

Мониторинг дорожной обстановки будет продолжаться, при необходимости в режимы работы объектов внесут дополнительные корректировки.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий изменили движение на перекрестке в центре Пензы: движение в прямом направлении по Кураева от Володарского запретили, разрешив только маневр правого поворота.

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Источник — фото УЖКХ г. Пензы
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