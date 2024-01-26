В Арбекове из-за пробок изменили режим работы светофоров

26.01.2024 | 15:31

На улице 8 Марта и проспекте Строителей в Пензе из-за сложной дорожной обстановки решили изменить режим работы светофоров.

«Увеличено время горения зеленого сигнала для транспорта», - уточнили в городском управлении ЖКХ.

Это сделано, чтобы разгрузить магистраль в часы пик, пояснили чиновники.

Мониторинг дорожной обстановки будет продолжаться, при необходимости в режимы работы объектов внесут дополнительные корректировки.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий изменили движение на перекрестке в центре Пензы: движение в прямом направлении по Кураева от Володарского запретили, разрешив только маневр правого поворота.