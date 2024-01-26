В Арбекове из-за пробок изменили режим работы светофоров

На улице 8 Марта и проспекте Строителей в Пензе из-за сложной дорожной обстановки решили изменить режим работы светофоров.
«Увеличено время горения зеленого сигнала для транспорта», - уточнили в городском управлении ЖКХ.
Это сделано, чтобы разгрузить магистраль в часы пик, пояснили чиновники.
Мониторинг дорожной обстановки будет продолжаться, при необходимости в режимы работы объектов внесут дополнительные корректировки.
Ранее из-за неблагоприятных погодных условий изменили движение на перекрестке в центре Пензы: движение в прямом направлении по Кураева от Володарского запретили, разрешив только маневр правого поворота.
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