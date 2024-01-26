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Общество

Пензенские полицейские за год раскрыли 61,5% преступлений

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В Управлении МВД России по Пензенской области подвели итоги работы за год. В 2023-м полицейским удалось раскрыть 61,5% преступлений. По словам генерал-майора Павла Гаврилина, это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе.

«Раскрыты все факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, хулиганства. Приоритетом оставалось раскрытие преступлений прошлых лет. Важно даже спустя годы или десятилетия найти преступника и привлечь его к ответственности.

Результатом комплексного подхода стало увеличение на 10% количества раскрытых преступлений данной категории, в том числе 4 убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 2 разбоев», - отметил начальник управления.

Также на 10% увеличилось количество раскрытых преступлений, связанных с наркотиками, - 611 человек получили наказания. Изъято из оборота 123 килограмма запрещенных веществ.

Пензенские полицейские за год раскрыли 61,5% преступлений

«Это практически вдвое больше, чем в 2022 году», - подчеркнул Павел Гаврилин.

Полицейские пресекли более 600 преступлений экономического характера. Удалось выявить международную организованную группу, занимавшуюся подделкой купюр. Изъято более 2 миллионов фальшивых долларов.

Кроме того, результативными стали поиски фальсификата среди спиртосодержащей и табачной продукции.

«Выявлено 800 нарушений, возбуждено 55 уголовных дел. Из оборота изъято свыше 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции и более 200 тысяч пачек сигарет. Наложено штрафов на сумму более 4 миллионов рублей», - рассказал Гаврилин.

Пензенские полицейские за год раскрыли 61,5% преступлений

В завершение мероприятия лучшим сотрудникам полиции вручили награды.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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