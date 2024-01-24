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Общество

В Пензе закроют для проезда улицу Кольцова

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В Пензе собираются убирать наледь с улицы Кольцова. Об этом в среду, 24 января, сообщили в управлении ЖКХ города.

Для этого проезжую часть закроют для машин. С 17:00 до 18:00 водители не смогут проехать по участку от улицы Маресьева до 1-го Онежского проезда.

В Пензе закроют для проезда улицу Кольцова

Ранее пензенцы в соцсетях жаловались на опасную дорожную ситуацию на этой улице и просили власти принять меры.

В 16:38 в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber появилось сообщение, что на Кольцова уже прибыл трактор и начал снимать наледь.

19 января после объезда пензенские чиновники признали, что дороги в областном центре заужены и на проезжей части образовалась колейность. МБУ «Пензавтодор» поручили восстановить ширину магистралей и повысить эффективность противогололедной обработки.

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Источник — фото УЖКХ Пензы
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