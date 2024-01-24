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Общество

Многодетным семьям продлят льготную ипотеку под 6%

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России важно продление льготной семейной ипотеки и власти точно ее продлят.

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена - продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», - цитирует главу государства ТАСС.

Также президент отметил, что «вопрос не в деньгах», а в прозрачности операции.

«Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, и там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье», - пояснил он.

А вот при заключении сделок между физическими лицами - покупателем и продавцом - существует риск злоупотребления. Тем не менее, по словам Путина, над этим «надо подумать». Он напомнил, что подобные решения по рынку вторичного жилья ранее были приняты на Дальнем Востоке.

Владимир Путин также отметил: во-первых, необходимо продлить программу льготной ипотеки, во-вторых, посмотреть, что делать с новостройками в маленьких городах и, в-третьих, «посмотреть, возможно ли расширить и как расширить программу, которая вводится по Дальнему Востоку».

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