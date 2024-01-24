25 января в Пензенской области будет снежным

В четверг, 25 января, в Пензенской области ожидается снегопад и юго-восточный ветер с порывами до 13 м/с.
Об этом рассказали синоптики Приволжского гидрометеоцентра.
Ночью в регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Температура воздуха -7…-12 градусов.
Днем в некоторых районах области ожидается снегопад. Термометр покажет -4…-9 градусов. Вечером будет пасмурно, около -10.
Снегопад и небольшое потепление означают, что в область постепенно заходят атмосферные фронты антлантического циклона. Поэтому метеорологи пообещали понижение атмосферного давления, осадки и ослабление морозов.
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