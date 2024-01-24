Сетевое издание|18+|Среда|24 янв 2024|22:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Снег |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

25 января в Пензенской области будет снежным

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 25 января, в Пензенской области ожидается снегопад и юго-восточный ветер с порывами до 13 м/с.

Об этом рассказали синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Ночью в регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Температура воздуха -7…-12 градусов.

Днем в некоторых районах области ожидается снегопад. Термометр покажет -4…-9 градусов. Вечером будет пасмурно, около -10.

Снегопад и небольшое потепление означают, что в область постепенно заходят атмосферные фронты антлантического циклона. Поэтому метеорологи пообещали понижение атмосферного давления, осадки и ослабление морозов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте