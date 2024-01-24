25 января в Пензенской области будет снежным

24.01.2024 | 22:00

В четверг, 25 января, в Пензенской области ожидается снегопад и юго-восточный ветер с порывами до 13 м/с.

Об этом рассказали синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Ночью в регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Температура воздуха -7…-12 градусов.

Днем в некоторых районах области ожидается снегопад. Термометр покажет -4…-9 градусов. Вечером будет пасмурно, около -10.

Снегопад и небольшое потепление означают, что в область постепенно заходят атмосферные фронты антлантического циклона. Поэтому метеорологи пообещали понижение атмосферного давления, осадки и ослабление морозов.