Врач рассказала, как отличить настоящий голод от психологического

23.01.2024 | 08:51

Врач-эндокринолог Евгения Пальченко предупредила, что повышенное чувство голода может стать причиной перееданий и вызвать риск нарушения метаболизма и ожирения.

«На фоне стресса появляется желание «заесть проблемы», и самое простое и под рукой в этом случае чаще всего сладкое и мучное, к тому же сладкое стимулирует выработку серотонина (гормона счастья). Такой стихийный прием быстрых (простых) углеводов провоцирует выброс большого количества инсулина, и чувство голода может появиться уже через два часа после последнего приема пищи. Так формируется определенный шаблон поведения: стресс - сладкое - переедание - осуждение себя - снижение настроения - употребление новой порции сладкого - стресс и так порочный круг замыкается и цикл повторяется», - объяснила она «Газете.Ru».

Пальченко уточнила: истинный голод обусловлен дефицитом жиров, белков, аминокислот и глюкозы, которые организм требует восполнит. Чувство настоящего голода нарастает постепенно в течение 3-4,5 часа после приема пищи. При этом появляется ощущение пустоты в желудке, урчание, слабость.

Также, по словам эндокринолога, истинный голод может возникать после эмоционального или умственного напряжения, интенсивных физических нагрузок.

«Психологический голод относится к патологическому, который может быть постоянным и временным. Непостоянный патологический голод - это быстро развивающееся желание поесть, не сопровождающееся никакими физическими ощущениями со стороны желудочно-кишечного тракта. На фоне психологических проблем голод возникает как механизм защиты, формируются новые привычки: заесть стресс или плохое настроение, обиду или одиночество, приступ тревоги. Также к психологическому голоду можно отнести и привычку есть во время работы, просмотра телевизора или чтения», - пояснила врач.

Специалист утверждает: постоянный патологический голод может наблюдаться при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете, а также при неправильно назначенных противозачаточных препаратах или антидепрессантах.

Если чувство голода возникает слишком часто и сопровождается повышением массы тела, потливостью, слабостью, раздражительностью, болью в области живота, то следует обратиться к терапевту, посоветовала Евгения Пальченко.