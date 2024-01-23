Сетевое издание|18+|Вторник|23 янв 2024|12:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Врач рассказала, как отличить настоящий голод от психологического

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Врач-эндокринолог Евгения Пальченко предупредила, что повышенное чувство голода может стать причиной перееданий и вызвать риск нарушения метаболизма и ожирения.

«На фоне стресса появляется желание «заесть проблемы», и самое простое и под рукой в этом случае чаще всего сладкое и мучное, к тому же сладкое стимулирует выработку серотонина (гормона счастья). Такой стихийный прием быстрых (простых) углеводов провоцирует выброс большого количества инсулина, и чувство голода может появиться уже через два часа после последнего приема пищи. Так формируется определенный шаблон поведения: стресс - сладкое - переедание - осуждение себя - снижение настроения - употребление новой порции сладкого - стресс и так порочный круг замыкается и цикл повторяется», - объяснила она «Газете.Ru».

Пальченко уточнила: истинный голод обусловлен дефицитом жиров, белков, аминокислот и глюкозы, которые организм требует восполнит. Чувство настоящего голода нарастает постепенно в течение 3-4,5 часа после приема пищи. При этом появляется ощущение пустоты в желудке, урчание, слабость.

Также, по словам эндокринолога, истинный голод может возникать после эмоционального или умственного напряжения, интенсивных физических нагрузок.

«Психологический голод относится к патологическому, который может быть постоянным и временным. Непостоянный патологический голод - это быстро развивающееся желание поесть, не сопровождающееся никакими физическими ощущениями со стороны желудочно-кишечного тракта. На фоне психологических проблем голод возникает как механизм защиты, формируются новые привычки: заесть стресс или плохое настроение, обиду или одиночество, приступ тревоги. Также к психологическому голоду можно отнести и привычку есть во время работы, просмотра телевизора или чтения», - пояснила врач.

Специалист утверждает: постоянный патологический голод может наблюдаться при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете, а также при неправильно назначенных противозачаточных препаратах или антидепрессантах.

Если чувство голода возникает слишком часто и сопровождается повышением массы тела, потливостью, слабостью, раздражительностью, болью в области живота, то следует обратиться к терапевту, посоветовала Евгения Пальченко.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте