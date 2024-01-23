В Кузнецке прокуратура защитила права пожилых и инвалидов

23.01.2024 | 21:29

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка» обязали провести ремонт. Это случилось после проверки прокуратуры. В здании выявили нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

В филиале стационарного отделения для пожилых и инвалидов обнаружили многочисленные дефекты стен и потолков в коридоре и в столовой.

«Руководитель учреждения был привлечен к административной ответственности. По результатам рассмотрения представления прокурора города нарушения своевременно устранены не были, что подтвердила контрольная прокурорская проверка», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Решать вопрос пришлось в суде. В итоге соцучреждение обязали привести в порядок обеденный зал, варочный цех столовой и коридор на четвертом этаже.

«В настоящее время нарушения устранены, ремонт помещений произведен», - рассказала Светлана Артамонова.