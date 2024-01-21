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Общество

В Пензенской области растет смертность от сахарного диабета

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В Пензенской области за пять лет смертность от сахарного диабета выросла на 39,7%. Изменить ситуацию может региональная программа борьбы с этим заболеванием. Соответствующее постановление правительства области сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно данным Пензастата, от сахарного диабета в 2022-м скончалось 359 жителей области (351 - в 2021-м, 471 - в 2020-м, 401 - в 2019-м, 272 - в 2018-м). Показатель смертности - 28,6 на 100 тыс. населения.

Чаще всего к смерти от сахарного диабета приводят острые сердечно-сосудистые нарушения, на втором месте нарушения периферического кровообращения, на третьем - патология почек. Пензенские медики отметили, что в 2022 году увеличилась доля больных с гнойно-воспалительными осложнениями со стороны кожи и подкожной клетчатки.

В Пензенской области за 5 лет на 18% выросло число больных сахарным диабетом: с 3449,4 на 100 тыс. в 2018-м до 4069,3 в 2022-м. Показатель выше, чем в среднем по России (3590,7). Увеличение заболеваемости наблюдается и среди детей, подростков, и среди трудоспособных граждан. При этом диабет первого типа чаще выявляют у городских жителей, чем у сельских.

Причины роста заболеваемости - нерациональное питание, лишний вес, ожирение, малоподвижный образ жизни.

Согласно программе областного правительства «Борьба с сахарным диабетом», в 2023 году созданы специальные центры, которые оказывают помощь таким больным, на базе кабинетов врачей-эндокринологов, ГБУЗ «Городская поликлиника». Планируется организовать межрайонные эндокринологические центры, в том числе детские, пока для них подыскивают специалистов.

Также предполагается открыть школы терапевтического обучения пациентов с сахарным диабетом. Пока такие работают в Пензе, в 2024-м школы создадут в Пензенском районе, Кузнецке, Никольске, Нижнем Ломове.

В документе отмечается, что в регионе специализированную помощь людям с сахарным диабетом оказывает 51 специалист.

«Из них 8 врачей - детских эндокринологов, 8 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет», - говорится в документе.

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