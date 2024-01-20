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Общество

В Кузнецком районе большегрузам открыли путь по трассе М-5

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В Пензенской области снято временное ограничение для большегрузного транспорта на участке федеральной трассы М-5.

Запрет на движение большегрузов ввели в пятницу, 19 января. Меры предосторожности приняли в связи с непогодой.

Планировалось, что участок автомагистрали «Урал» с 758-го километра (Кузнецк) до 781-го (граница с Ульяновской областью) будет закрыт до 16:00 субботы, 20 января.

Тем не менее ограничение сняли раньше. Как уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области, действие запрета прекращено с 10:45.

Также восстановлено движение для грузовых транспортных средств в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях.

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