На трассе М-5 в Кузнецком районе ограничили движение большегрузов

19.01.2024 | 19:39

С 19:00 пятницы, 19 января, из-за непогоды в Пензенской области ввели ограничение для большегрузов.

Они не смогут передвигаться по участку федеральной трассы М-5 с 758-го по 781-й километр (это отрезок от Кузнецка до границы Кузнецкого района с Ульяновской областью).

Ограничение продлится до 16:00 20 января, уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что с 17:00 19-го числа и почти на двое суток введен запрет для проезда по М-5 автобусов.

Речь шла об участке с 633-го по 783-й километр, то есть приблизительно от пересечения с улицей Островной в Пензе до подступов к селу Благодатка в Кузнецком районе.

Мера принята из-за неблагоприятных погодных условий (сильного порывистого ветра, низовой метели, ограниченной видимости). Аналогичный запрет установлен в Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях.