Пензенцы поблагодарили Вадима Супикова за раздачу святой воды

19.01.2024 | 17:15

В пятницу, 19 января, в день празднования Крещения Господня, более тысячи горожан смогли получить освященную в храме воду благодаря депутатской деятельности председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова.

Раздача для жителей Железнодорожного района проходила на улицах Луначарского и Чапаева. Горожан снабжали святой водой в течение трех часов.

Подвоз воды в день Крещения осуществляется ежегодно, поэтому пензенцы уже привыкли получать ее рядом со своим домом и охотно подходили с емкостями.

Только возле школы № 35 собралось несколько сотен верующих. Они отметили удобство доставки освященной воды в их микрорайон и поблагодарили депутата своего избирательного округа. Признательность выразили и жители домов на улице Чапаева.