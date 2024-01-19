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Общество

Пензенцы поблагодарили Вадима Супикова за раздачу святой воды

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В пятницу, 19 января, в день празднования Крещения Господня, более тысячи горожан смогли получить освященную в храме воду благодаря депутатской деятельности председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова.

Раздача для жителей Железнодорожного района проходила на улицах Луначарского и Чапаева. Горожан снабжали святой водой в течение трех часов.

Пензенцы поблагодарили Вадима Супикова за раздачу святой воды

Подвоз воды в день Крещения осуществляется ежегодно, поэтому пензенцы уже привыкли получать ее рядом со своим домом и охотно подходили с емкостями.

Только возле школы № 35 собралось несколько сотен верующих. Они отметили удобство доставки освященной воды в их микрорайон и поблагодарили депутата своего избирательного округа. Признательность выразили и жители домов на улице Чапаева.

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