Диетолог: капуста полезна для профилактики рака

19.01.2024 | 08:14

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью радио Sputnik посоветовала употреблять в пищу разные виды капусты, так какоа богата витаминами, минералами и антиоксидантами.

Белокочанная капуста - источник витаминов С и К, содержит полезную для пищеварения клетчатку. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста, помимо этого, богаты калием и фолиевой кислотой, а также обладают мощными антиоксидантными свойствами. Брокколи схожа по составу с другими видами капусты, кроме того, в ней много кальция и витамина А.

«Кроме того, капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты, при переработке которых образуется биологически активное вещество - сульфорафан. Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может помогать в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации», - пояснила Александра Разаренова.

Вместе с тем врач предупредила: реакция на употребление сырой капусты может быть разной.

«У некоторых людей этот продукт может вызывать вздутие и газообразование из-за содержащихся в нем сложных углеводов, так называемых фруктанов, которые не усваиваются полностью. Если у вас есть какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом по поводу употребления сырой капусты», - посоветовала диетолог.