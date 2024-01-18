За год зареченские пожарные спасли из огня 25 человек

18.01.2024 | 13:08

В 2023 году в Заречном было зарегистрировано 18 пожаров. Это на треть меньше, чем годом раньше - 27.

«Произошло снижение пожаров в жилом секторе - в 4 раза меньше, чем в 2022-м. Также уменьшилось количество возгораний мусора на открытой территории», - отметила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова.

За год пожарные спасли из огня 25 горожан. Ни один зареченец не погиб, однако три человека получили травмы.

На подведении годовых итогов было отмечено, что крупный пожар случился в производственном здании ООО «Ленкомтех». Это произошло 27 ноября. На предприятии, производящем коммунальную технику и запчасти, огонь охватил площадь 200 кв. м.

Важно, что не было ни одного огненного ЧП ни на ПО «Старт», ни на объекте по уничтожению химического оружия в поселке Леонидовка (он находится под охраной зареченских пожарных).

Были спасены ценности на общую сумму 4 млн 870 тыс. рублей. А материальный ущерб, причиненный пламенем, оценивается в 43 млн 291 тыс. 708 рублей 40 копеек.

«В 2024 году сотрудники МЧС России намерены сделать в профилактической работе акцент на правила проведения пожароопасных работ, эксплуатации отопительных печей и электрооборудования», - сообщили в администрации Заречного.