Пензенцев пригласили на празднование Крещения

18.01.2024 | 17:34

В четверг, 18 января, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков поздравил православных верующих с сочельником христианского праздника - Крещения Господня.

В рамках депутатской деятельности спикер регионального парламента более 20 лет организовывает мероприятия для жителей своего избирательного округа и областного центра.

«Приглашаю всех пензенцев присоединиться и отдать должное нашим традициям. Укрепить свои духовные и телесные силы, зарядиться энергией на весь год», - обратился Вадим Супиков к жителям региона.

В Покровском храме на улице Чкалова в Пензе освятили воду, которую затем доставят на берег Суры в микрорайоне ГПЗ. Там купание в иордани организовано по всем правилам безопасности, смонтированы удобные и безопасные ступени для схода в воду. В ночь на 19 января на месте будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии, медики, волонтеры.

Также пензенцам раздадут святую воду.

Праздник начнется на Ангарском пляже ГПЗ в 23:00 18-го числа. Посетители смогут оставить свой транспорт на стоянке. Замерзших отогреют в буфете горячим чаем.

Освященную воду все желающие получат и 19 января, с 11:00 до 14:00, по адресам: Луначарского, 10, и Чапаева, 79.