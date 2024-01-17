В пензенскую больницу поступило новое оборудование для реабилитации

17.01.2024 | 18:53

В пензенскую клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина пришло новое реабилитационного оборудование.

Теперь пензенцы, восстанавливающиеся после болезней и операций, смогут получить необходимую помощь в областном центре, тогда как раньше приходилось отправляться за ней в крупные федеральные центры.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, реабилитация бесплатна, она охватит широкий круг пациентов.

Больница получила несколько комплексов, в том числе тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия.

«Стабилоплатформа очень эффективна для пациентов, перенесших инсульт, черепно-мозговые травмы. Кроме того, занятия на данном тренажере можно рекомендовать и пациентам с лор-патологией. Смысл заключается в том, что пациент может сам оценить координацию и отрегулировать положение тела в пространстве. В процессе занятий восстанавливаются нейронные связи, которые были утеряны в результате сосудистой катастрофы или травмы, и постепенно человек заново научается правильно распределять вес тела, а соответственно, восстанавливается координация», - рассказал заведующий отделением неврологии Павел Филиппов.

Также в больнице появился аппарат для восстановления мышечной силы для мелких мышц. Он предназначен для пациентов после инсульта, имеющих нарушения движения в верхних конечностях.

«Очень удобные у нас теперь и массажные терапевтические столы «Кинезио-Эксперт». Особенность заключается в том, что они могут опускаться, чтобы пациент мог самостоятельно разместиться на нем. Поверхность стола можно поднять на удобную для специалиста высоту. Управляемые головной и ножной конец обеспечивают удобство и пациенту, и массажисту», - отметила заведующая отделением физиотерапии Татьяна Зинчук.

Также больница получила 33 прикроватных кресла с высокими спинками и опускающимися подлокотниками.

Всего на оборудование потратили почти 16 млн рублей.

Это первое в новом году поступление подобной техники в область. Общая сумма, выделенная на закупку 503 единиц аппаратов, составляет 193,4 млн рублей. Оборудование распределят по разным медорганизациям региона.