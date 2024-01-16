В Пензе наказали 26 водителей общественного транспорта

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции устроили массовую проверку водителей общественного транспорта. Для предупреждения ДТП в городе провели профилактическое мероприятие «Автоперевозчик».
«В ходе него осуществлялась проверка технического состояния маршрутных транспортных средств перед выездом на линию. Проводился гласный и скрытый контроль за водителями данной категории», - сообщил начальник отдела технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Бычков.
За время рейда были составлены протоколы на 26 водителей, из них 3 административных материала - за нарушение требований безопасности перевозки пассажиров и багажа.
Кроме того, 17 протоколов составлено на должностных лиц.
«Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что они несут ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего за жизнь и здоровье пассажиров», - отметил Евгений Бычков.
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