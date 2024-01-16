Сетевое издание|18+|Вторник|16 янв 2024|18:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Среди пензенцев резко вырос уровень заболеваемости гриппом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области резко вырос уровень заболеваемости среди населения старше 15 лет. Об этом во вторник, 16 января, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

За прошлую неделю, с 8 по 14 января, зарегистрировали 6 316 случаев ОРВИ и гриппа, что на 41,4% больше, чем за предыдущие 7 дней.

Заболеваемость среди детей до 14 лет на 9,3% ниже уровня эпидпорога, а среди лиц 15+ на 255,3% выше.

Много инфицированных регистрировали в Шемышейском, Башмаковском, Лунинском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Наровчатском, Вадинском, Сердобском, Пачелмском, Земетчинском, Каменском районах, в Пензе и Кузнецке.

Выявлено 1 442 случая гриппа (+19,4% к предыдущей неделе). Вирус фиксировали во всех районах региона.

«Заболеваемость гриппом среди лиц старше 15 лет выше уровня эпидпорога на 177,7%», - уточнили в управлении.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте