Среди пензенцев резко вырос уровень заболеваемости гриппом

16.01.2024 | 14:55

В Пензенской области резко вырос уровень заболеваемости среди населения старше 15 лет. Об этом во вторник, 16 января, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

За прошлую неделю, с 8 по 14 января, зарегистрировали 6 316 случаев ОРВИ и гриппа, что на 41,4% больше, чем за предыдущие 7 дней.

Заболеваемость среди детей до 14 лет на 9,3% ниже уровня эпидпорога, а среди лиц 15+ на 255,3% выше.

Много инфицированных регистрировали в Шемышейском, Башмаковском, Лунинском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Наровчатском, Вадинском, Сердобском, Пачелмском, Земетчинском, Каменском районах, в Пензе и Кузнецке.

Выявлено 1 442 случая гриппа (+19,4% к предыдущей неделе). Вирус фиксировали во всех районах региона.

«Заболеваемость гриппом среди лиц старше 15 лет выше уровня эпидпорога на 177,7%», - уточнили в управлении.