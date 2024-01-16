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Общество

Педиатры попросили не погружать неподготовленных детей в иордань

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19 января православные отпразднуют Крещение. В этот день принято окунаться в иордань, многие полагают, что в процессе нужно участвовать и детям.

Считается, что купание в ледяной воде не только закалит, но и исцелит ребенка от хронических заболеваний. Пензенские педиатры предупреждают: это заблуждение.

«В детские годы нет безопасного возраста для купания. За несколько секунд погружения в прорубь экстремально низкой температуры ребенок может подхватить респираторную или кишечную инфекции, погибнуть от холодового шока. Синусит, отит, цистит, обострение хронических заболеваний - самый скромный список неприятностей, ожидающих тех, кого решили искупать на морозе», - цитирует пресс-служба регионального минздрава врачей-специалистов отделения консультативно-диагностической помощи детской поликлиники № 6 Пензы.

Также крещенское купание может стать причиной пневмонии, менингита, поражения центральной нервной системы.

По словам детского ревматолога Елены Кудряшовой, большая доля летальных случаев связана с остановкой сердца при погружении в ледяную воду. Кроме того, из-за спазмов сосудов ребенок может потерять сознание.

Купание в иордани ни в коем случае нельзя считать закаливанием - после него вероятность развития тяжелых заболеваний в разы возрастет. Родителям, желающим укрепить здоровье детей, посоветовали начинать процедуры в теплое время года.

В минздраве добавили: чтобы соблюсти традиции на Крещение, ребенка достаточно умыть освященной водой или пойти с ним в храм.

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