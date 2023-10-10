Возле поликлиники № 2 и у Губернского лицея сделают парковки

10.10.2023 | 16:16

В Пензе планируют сделать парковки у двух социально значимых учреждений. Речь об этом шла на совещании в администрации города во вторник, 10 октября.

Так, парковочное пространство требуется у Губернского лицея, расположенного на улице Попова. Администрация решила удовлетворить жалобы родителей учащихся, которые привозят детей в учреждение на своих автомобилях.

Сейчас на улице Попова меняют асфальтовое покрытие. Работы хотят завершить до 31 октября.

Парковочные места предполагается сделать и рядом с городской поликлиникой № 2 - со стороны улицы Красной.

Ранее сообщалось, что у набережной Суры, на углу улиц М. Горького и Урицкого, сделают платную муниципальную парковку на 40 машино-мест. Ориентировочная дата завершения работ - 30 ноября.