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Общество

Пензенец захотел узнать число машин, действительно обрабатывающих улицы

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Пензенец Алексей предложил администрации города сделать карту, которая бы демонстрировала не только места работы спецтехники, но и число вышедших на дороги машин.

О своей идее он написал в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

«Когда появится публичная карта, где будет отображаться, сколько сейчас реально техники работает на улицах города? В других городах есть!» - отметил Алексей.

Ответ ему дал представитель управления ЖКХ города.

«В настоящее время не рассматривается вопрос разработки системы отслеживания специализированной техники учреждения «Пензавтодор», - сообщили горожанину.

Алексей попросил рассмотреть этот вопрос. «Многие города работают публично, вы не хотите?», - поинтересовался он.

Управление ЖКХ регулярно отчитывается об уборке снега на различных территориях Пензы, в некоторых случаях называется количество единиц привлеченной техники. Улицы очищаются и обрабатываются, однако не так быстро, как горожанам бы хотелось.

Жалобы на сугробы, которые не вывезли, колейность, гололед и проблемные участки пензенцы размещают в соцсетях, районных чатах.

Так, жители Зари в местном чате обратили внимание на необработанную дорогу с замерзшими колеями на улице Новоселов.

«Чистят прекрасно только в направлении Карпинского - Окружная - Кривозерье - Бригадирский мост - аэропорт. Спросите почему? Отвечаю: наши управленцы ездят по этой дороге в аэропорт, чтоб летать по своим надобностям. А в Зарю у них не ступает нога», - нашла объяснение происходящему участница обсуждения.

Не слишком довольны качеством уборки и те, кто живет или часто бывает в микрорайоне Арбеково.

«Около «Буртас» очень много льда! Бедные троллейбусы, автобусы, которые не могут проехать, стоят по часу. Пусть рабочие сыпят песок», - написал горожанин в пензенском телеграм-канале.

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Источник — фото «Мкр. ЗАРЯ», invite.viber.com
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