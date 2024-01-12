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Общество

В Пензенской области проверили места размещения белгородских детей

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Пензенские росгвардейцы проверили пункты временного размещения белгородских детей перед их приездом. Прибытие 300 школьников в сопровождении педагогов ожидается утром 13 января.

Ситуация связана с обстановкой в Белгороде, который постоянно подвергается обстрелам. Детей поселят в двух лагерях отдыха на территории Пензенской области - «Юность» и «Звездочка».

Росгвардейцы обследовали помещения, где будут жить гости.

«Проверили техническую укрепленность объектов, наличие и исправность кнопок тревожной сигнализации, установленных в заведениях, наличие и работоспособность систем видеонаблюдения, сигналов оповещения, наличие телефонной связи для оперативного вызова экстренных служб и соответствующей документации, а также подготовленность охранников к различным чрезвычайным и нестандартным ситуациям», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

С персоналом учреждений провели инструктажи и напомнили, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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