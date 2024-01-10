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Общество

11 января погода в Пензенской области значительно ухудшится

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В Пензенской области в четверг, 11 января, прогнозируются сильный снег, метель и южный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с.

В региональном ГУ МЧС России предупредили о желтом уровне погодной опасности.

Согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на четверг ожидается мороз местами до -28 градусов. Днем столбик термометра покажет -3…-8, в некоторых районах будет около -13 градусов.

По словам метеорологов, причиной непогоды станут атмосферные фронты, которые сменяют антициклон. Морозы должны ослабнуть, а ветер, наоборот, усилиться и принести снегопады.

Спасатели напомнили пензенцам: во время сильных порывов ветра смертельно опасно стоять у стен домов, под рекламными щитами, деревьями, линией электропередач. Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах. Кроме того, автомобилистам не стоит парковаться под деревьями.

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