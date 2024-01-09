Пензенские водители в праздники нарушили правила тысячи раз

09.01.2024 | 15:39

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции в новогодние праздники работали в усиленном режиме.

«Особое внимание личного состава было направлено на предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

Во время рейдов с 30 декабря по 8 января было выявлено около 2 000 нарушений. 119 водителей сели за руль пьяными. Составлено 142 протокола за выезд на встречную полосу.

Кроме водителей, инспекторы следили и за пешеходами. 373 человека понесли наказание за неправильное пересечение дороги.

Госавтоинспекция напоминает: необдуманные действия могут привести к необратимым последствиям.