Пензенские водители в праздники нарушили правила тысячи раз

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции в новогодние праздники работали в усиленном режиме.
«Особое внимание личного состава было направлено на предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.
Во время рейдов с 30 декабря по 8 января было выявлено около 2 000 нарушений. 119 водителей сели за руль пьяными. Составлено 142 протокола за выезд на встречную полосу.
Кроме водителей, инспекторы следили и за пешеходами. 373 человека понесли наказание за неправильное пересечение дороги.
Госавтоинспекция напоминает: необдуманные действия могут привести к необратимым последствиям.
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