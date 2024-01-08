Как вернуться на работу после праздников: советы медиков

08.01.2024 | 14:35

Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало рекомендации, как помочь самому себе включиться в работу после 10-дневного отдыха, избежав стресса.

Главное - в последние двое суток перед выходом вовремя ложиться спать и просыпаться, а также распланировать все задачи на ближайшее будущее, посоветовала главный внештатный специалист по медицинской психологии Марина Кобзева.

«Если есть возможность, возвращайтесь из отпуска хотя бы за день до выхода на работу. За это время вы сможете вернуться к привычной жизни. Эти дополнительные дни можно и нужно использовать для обычных домашних дел, закупки продуктов, посещения салонов красоты и магазинов. Все это сэкономит время на неделе, и вы сможете посвятить себя только рабочим процессам», - отметила она.

В первые рабочие дни желательно все распланировать и строго следить за временем - важно не перетрудиться.

Марина Кобзева предложила необычные упражнения, выполнение которых поможет вернуть концентрацию внимания и улучшить когнитивные способности: порисовать двумя руками, походить с закрытыми глазами, написать что-нибудь «нерабочей» рукой или придумать новое описание хорошо знакомого предмета.

По ее словам, все необычное способствует выработке дофамина, влияющего на чувство удовлетворения и снижающего уровень тревожности.

Также врач советует делать гимнастику и не игнорировать обеденные перерывы (в праздники организм привык питаться регулярно): чувство голода испортит настроение, и интеллектуальная деятельность замедлится.