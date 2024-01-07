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Общество

В 2024 году сделают ремонт в областном онкодиспансере

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В Пензенской области в 2024 году запланировали отремонтировать около 20 учреждений здравоохранения.

На эти цели потратят более 225 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, обновят круглосуточный стационар Мокшанской районной больницы, терапевтический корпус Башмаковской РБ и терапевтическое отделение Иссинской.

В порядок приведут стационары Белинской и Бессоновской районных больниц, инфекционные отделения Каменской центральной районной больницы и Земетчинской РБ. Специалисты преобразят помещения врачебных амбулаторий сел Степановка (Бессоновский район) и Малый Труев (Кузнецкий).

Еще 91 млн рублей пойдет на капитальный ремонт помещений в Пензенской районной больнице, где разместят рентгеновский аппарат и маммограф, а также кабинетов маммографии в Нижнеломовской центральной районной больнице, Башмаковской РБ, Иссинской и Лопатинской участковых больницах.

В Шемышейской участковой больнице обновят кабинет рентген-диагностики.

«Запланирован капремонт кровли пансионата, поликлиники, лечебно-диагностического корпуса, стационара, пищеблока, прачечной, отделения клинической морфологии, гаража, архива рентгенограмм, аптечного склада, проходной и радиологического корпуса в областном онкологическом клиническом диспансере», - сообщили в минздраве.

Заложены и деньги на капитальный ремонт одного из корпусов областного бюро судмедэкспертизы.

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