Мороз и солнце: пензенцев ждет настоящая январская погода

03.01.2024 | 18:40

В четверг, 4 января, в Пензенской области температура воздуха продолжит понижаться. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, ночью ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-запада.

Столбик термометра опустится до -23...-28 градусов.

Днем из-за облаков выглянет солнце. Ветер сменит направление на северное и будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ожидается -16...-21 градус.

В народном календаре 4 января Настасьин день. Беременные женщины посвящали время рукоделию - вышивали полотенца-обереги для рожениц. Также по погоде судили о том, каким будет октябрь.