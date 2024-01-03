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Общество

Мороз и солнце: пензенцев ждет настоящая январская погода

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В четверг, 4 января, в Пензенской области температура воздуха продолжит понижаться. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, ночью ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-запада.

Столбик термометра опустится до -23...-28 градусов.

Днем из-за облаков выглянет солнце. Ветер сменит направление на северное и будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ожидается -16...-21 градус.

В народном календаре 4 января Настасьин день. Беременные женщины посвящали время рукоделию - вышивали полотенца-обереги для рожениц. Также по погоде судили о том, каким будет октябрь.

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