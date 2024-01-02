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Общество

В Пензе коммунальщики перешли на усиленный режим работы

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У природы нет плохой погоды, а у коммунальщиков - выходных дней, сообщил во вторник, 2 января, на своих страницах в соцсетях глава Пензы Александр Басенко.

В Пензе коммунальщики перешли на усиленный режим работы

По его словам, 1-го числа основные усилия направлялись на борьбу с гололедом, а 2-го, как только пошел снег, сосредоточились на очистке улично-дорожной сети.

В Пензе коммунальщики перешли на усиленный режим работы

«Задействовали 53 единицы непосредственно снегоуборочной техники. Это комбинированные дорожные машины, тракторы с навесными щетками, роторы, малогабаритные машины на базе УАЗ «Чистик», грейдеры», - перечислил Александр Басенко.

В Пензе коммунальщики перешли на усиленный режим работы

Люди трудятся и вручную: чистят остановки, пешеходные переходы, лестницы.

В Пензе коммунальщики перешли на усиленный режим работы

В городском управлении ЖКХ уточнили, что в связи со снегопадом коммунальщики работают в усиленном режиме.

В Пензе коммунальщики перешли на усиленный режим работы

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Источник — фото и видео из телеграм-каналов Александра Басенко и УЖКХ Пензы
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