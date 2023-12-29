Минздрав предупреждает: новогодние хлопоты могут привести к выгоранию

29.12.2023 | 08:48

Последние дни года для большинства пензенцев проходят в хлопотах: нужно завершить рабочие дела, подвести итоги, закупить продукты для новогоднего стола и решить массу других задач.

Повышенные предпраздничные нагрузки могут привести к выгоранию, предупредили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Специалисты дали несколько советов, которые помогут избежать такого состояния.

Так, 10 минут, потраченных на составление расписание дня, позволят правильно распланировать дела и все успеть. Не следует давать ход мыслям о том, что что-то может пойти не так, на самом деле подобные страхи, как правило, беспочвенны.

«Избегайте перфекционизма. Пытаясь сделать все идеально, вы просто не успеете по-настоящему насладиться моментом. Постарайтесь в процессе подготовки праздника и выборе подарков для близких получить удовольствие», - рекомендуют эксперты.

Также в предпраздничной суете важно соблюдать режим дня, правильно питаться, полноценно высыпаться и находить время на восстановление сил.

Если же волнение возникает слишком часть, то следует разобраться, с чем оно связано. В этом поможет психотерапевт.