Сетевое издание|18+|Пятница|29 дек 2023|12:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Минздрав предупреждает: новогодние хлопоты могут привести к выгоранию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Последние дни года для большинства пензенцев проходят в хлопотах: нужно завершить рабочие дела, подвести итоги, закупить продукты для новогоднего стола и решить массу других задач.

Повышенные предпраздничные нагрузки могут привести к выгоранию, предупредили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Специалисты дали несколько советов, которые помогут избежать такого состояния.

Так, 10 минут, потраченных на составление расписание дня, позволят правильно распланировать дела и все успеть. Не следует давать ход мыслям о том, что что-то может пойти не так, на самом деле подобные страхи, как правило, беспочвенны.

«Избегайте перфекционизма. Пытаясь сделать все идеально, вы просто не успеете по-настоящему насладиться моментом. Постарайтесь в процессе подготовки праздника и выборе подарков для близких получить удовольствие», - рекомендуют эксперты.

Также в предпраздничной суете важно соблюдать режим дня, правильно питаться, полноценно высыпаться и находить время на восстановление сил.

Если же волнение возникает слишком часть, то следует разобраться, с чем оно связано. В этом поможет психотерапевт.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте