Минздрав предупреждает: новогодние хлопоты могут привести к выгоранию

Последние дни года для большинства пензенцев проходят в хлопотах: нужно завершить рабочие дела, подвести итоги, закупить продукты для новогоднего стола и решить массу других задач.
Повышенные предпраздничные нагрузки могут привести к выгоранию, предупредили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
Специалисты дали несколько советов, которые помогут избежать такого состояния.
Так, 10 минут, потраченных на составление расписание дня, позволят правильно распланировать дела и все успеть. Не следует давать ход мыслям о том, что что-то может пойти не так, на самом деле подобные страхи, как правило, беспочвенны.
«Избегайте перфекционизма. Пытаясь сделать все идеально, вы просто не успеете по-настоящему насладиться моментом. Постарайтесь в процессе подготовки праздника и выборе подарков для близких получить удовольствие», - рекомендуют эксперты.
Также в предпраздничной суете важно соблюдать режим дня, правильно питаться, полноценно высыпаться и находить время на восстановление сил.
Если же волнение возникает слишком часть, то следует разобраться, с чем оно связано. В этом поможет психотерапевт.
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