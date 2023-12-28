Врачи отвоевали жизнь пензячки, заразившейся коронавирусом

28.12.2023 | 14:19

65-летняя жительница Пензы, заболевшая коронавирусом, медлила с обращением к профессионалам и занималась самолечением. Из-за этого женщина едва не погибла.

Историю горожанки рассказали врачи на странице областного центра спецвидов медпомощи соцсети «ВКонтакте» в четверг, 28 декабря.

«Действительно, жизнь женщины нам буквально пришлось у коронавируса отвоевывать. Дело в том, что стремительная прогрессия и осложнение пневмонией на фоне гипертонии и других сопутствующих заболеваний существенно уменьшают шансы пациента на положительный исход», - рассказала заведующая инфекционным боксированным отделением № 2 ГБУЗ «ПОКЦ СВМП» Лариса Балдина.

Пензячка не сразу позвонила в скорую. Сначала она сама пыталась устранить респираторные симптомы, обращалась в частные клиники за советом. Когда у женщины перестала сбиваться температура и появилась одышка, она вызвала бригаду медиков.

У горожанки диагностировали 85%-е поражение легких. Врачи центра лечили ее две недели.

«Если бы пациентка обратилась в ГБУЗ «ПОКЦ СВМП» при первых проявлениях инфекции, лечение могло бы пройти гораздо быстрее», - подытожили в медучреждении.

За минувшую неделю, с 18 по 24 декабря, в Пензенской области выявили 612 случаев коронавируса, 110 человек госпитализировали. 274 пациента выздоровели, 4 скончались. За весь период эпидемии в Пензенской области COVID-19 унес жизни более 6 300 человек.