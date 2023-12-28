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Общество

Роскачество: Докторская колбаса не должна быть ярко-розовой

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Эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать одну из самых популярных вареных колбас - докторскую.

Прежде всего нужно обратить внимание на условия хранения продукта. Температура в холодильнике должна быть 0…+6 градусов. На этикетке должны быть указаны состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, а также иметься надпись «упаковано под вакуумом» или «упаковано в модифицированной атмосфере».

В состав докторской входят свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (мускатный орех или кардамон). Наличие мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала недопустимо.

«Также важно обратить внимание, чтобы вода значилась в составе лишь на третьем месте. Сначала на этикетке указывается мясо - его в составе больше всего, затем только вода, потому что ее соотношение к другим ингредиентам примерно один к трем», - отмечают специалисты.

Также в докторской колбасе разрешаются строго определенные добавки: фиксатор окраски, антиокислитель Е300 или Е301. Кроме того, в ней могут быть пищевые фосфаты, они же стабилизаторы и регуляторы кислотности Е450-Е452, соли пищевых кислот, они же регуляторы кислотности: Е262, Е325 (или Е326), Е330 (или Е331), аскорбилпальмитат, токоферол (витамин Е) или экстракт розмарина, они же антиокислители: Е304, Е306 или Е392.

Цвет колбасы на срезе - от светло-розового до розового цвета. Ярко-розовый цвет может указывать на наличие красителей. На разрезе не должно быть видно хрящиков и жилок.

Если колбаса продается батонами, предпочтительно взять целый. В случае покупки нарезки не следует хранить ее в домашних условиях, а лучше употребить сразу.

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