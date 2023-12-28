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Общество

Пензенцам не стоит терять бдительность в праздничной суете

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В предновогодней суете пензенцам не следует терять бдительность, потому что мошенники не прекращают обманывать людей и в праздники.

«Подарки многие из нас заказывают через интернет. Зафиксированы случаи, когда аферисты представлялись сотрудниками известных маркетплейсов и сообщали, что могут начислить кешбэк или бонусы за задержку доставки. Под этим предлогом они просили назвать им платежные данные или коды из СМС-сообщений, которые затем использовали для хищения товара или денег», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует общаться с продавцами только в приложении интернет-магазина.

Также многие люди перед каникулами покупают билеты на самолеты и поезда, чем пользуются создатели фишинговых сайтов.

«Их цель - предложить сэкономить на покупке и таким образом узнать реквизиты вашей банковской карты, необходимые для снятия с нее денег. Поэтому все приобретения, будь то билеты на мероприятия или на транспортные рейсы, совершайте только на официальных интернет-страницах компаний. Проверяйте название ресурса в адресной строке и, если видите отличия, не заходите на него», - предупредила Ирина Волк.

Кроме того, аферисты в праздники могут предлагать пензенцам обновить какие-либо данные, сменить мобильный тариф и так далее. Нужно помнить, что такое лучше делать только в офисах операторов, и не передавать по телефону личную информацию.

«На каникулах сотрудники многих государственных и муниципальных организаций отдыхают. Это учитывают аферисты, которые в период длинных выходных могут позвонить с требованием погасить задолженности, предложить оформить налоговый вычет, компенсации за отдых или лечение», - сообщила Ирина Волк.

Спасти деньги в этом случае можно, потребовав личной встречи в офисе организации.

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Источник — видео МВД России
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