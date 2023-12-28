На ул. Арбековской в Пензе появился остановочный павильон

28.12.2023 | 19:33

На улице Арбековской в Пензе установили новый остановочный павильон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации в четверг, 28 декабря.

Павильон из профилированного листа смонтировали на остановке «Железнодорожный переезд» по направлению движения в центр.

«Установка павильона позволит создать более комфортные условия для горожан, ожидающих прибытия общественного транспорта», - прокомментировали в администрации.

О том, что на Арбековской до конца года появится несколько остановочных павильонов, 13 октября писал в своем телеграм-канале глава города Александр Басенко. Их намеревались поставить по ходу движения транспорта в сторону улицы 65-летия Победы.

Ранее житель улицы Арбековской Евгений Викторович сетовал, как больше 10 лет мечтает о тротуарах и остановочных павильонах. Мужчина рассказывал: дети ходят по проезжей части и ждут маршрутку под дождем, чтобы добраться до школы, и никому до этих проблем нет дела.