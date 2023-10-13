На улице Арбековской наконец появятся остановки

На улице Арбековской до конца года появятся остановочные павильоны. Об этом рассказал глава города Александр Басенко в своем телеграм-канале в пятницу, 13 октября.
«Встретился с инициативными горожанами сегодня совместно с представителями городского управления ЖКХ. Беседа по вопросам благоустройства получилась содержательной», - отметил он.
Было принято решение определить места, где больше всего нужны остановки. Их разместят по ходу движения транспорта в сторону улицы 65-летия Победы.
Также внимание главы города привлек заброшенный объект у дороги напротив дома № 85. В планах - выяснить, кому он принадлежит, и облагородить территорию.
Ранее житель улицы Арбековской Евгений Викторович сетовал, как больше 10 лет мечтает о тротуарах и остановочных павильонах.
Мужчина рассказывал: дети ходят по проезжей части и ждут маршрутку под дождем, чтобы добраться до школы, и никому до проблем нет никакого дела.
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