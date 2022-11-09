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Глас народа

Пензенец 13 лет ждет остановочный павильон на ул. Арбековской

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Житель улицы Арбековской Евгений Викторович (она располагается в дальнем Арбекове, левее улицы 65-летия Победы) больше десяти лет ждет, когда там появятся тротуары и остановочные павильоны.

Очередную попытку напомнить о себе мужчина предпринял в группе Октябрьского района в Viber (она не является официальной группой администрации района, но занимаются ею и отвечают на вопросы горожан сотрудники администрации).

Пензенец написал: «У кого можно узнать, когда на улице Арбековской сделают хоть какой-то тротуар и хоть какие-то остановочные павильоны... Дети ходят по проезжей части и ждут маршрутку под дождем, чтобы в школу уехать. Вообще нет никому никакого дела?»

Администратор группы посоветовал горожанину письменно обратиться в управление капитального строительства. В ответ мужчина выложил в чат три ответа от органов власти на свои предыдущие обращения. Они пришли ему из администрации Пензы, Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области и датированы 2009, 2017 и 2019 годами. Еще в 2009-м горожанину написали, что предусмотреть строительство тротуаров и остановочных павильонов не представляется возможным в связи с тем, что бюджет Пензы сформирован с дефицитом.

«Сколько лет прошло с 2009 года, а у нас ничего не изменилось. Ответы все одинаковые, только даты и росписи меняются», - констатировал Евгений Викторович.

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