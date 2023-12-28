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Общество

Холодец: свиной богат витаминами, куриный не даст набрать вес

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Холодец - одно из самых популярных зимних блюд, в том числе на новогоднем столе. Чем он полезен и кому не стоит им злоупотреблять, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты напомнили, что холодец (студень) готовится на основе концентрированного бульона. Он полезен при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата, повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет и зрение.

Полезные качества зависят в первую очередь от вида мяса. Например, холодец из говядины и свинины содержит очень много витамина А, необходимого для поддержания здоровья глаз, иммунной системы и синтеза белков. Также в нем есть витамины группы В (особенно много В12 и В3), а также ценные макро- и микроэлементы: кобальт, калий, магний, натрий, фосфор, железо и другие.

Однако холодец не принесет пользы тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, а также подагрой.

Кроме того, студень очень калорийный и может усугубить проблемы с лишним весом. Наиболее высокий показатель - у свиного холодца, около 350 ккал на 100 г продукта; у говяжьего он ниже - около 209 ккал на 100 г.

«Если вы хотите получить диетический продукт, можно заменить свинину и говядину на индейку или курицу. Тогда показатель будет около 84 и 136 ккал на 100 г соответственно. С другой стороны, такого богатства витаминов и минералов вы не получите», - пояснили специалисты.

В пресс-службе управления привели рецепт холодца из курятины. На 1 кг мяса (ножки, крылышки, голени, грудинка, хрящи) нужно 5 зубчиков чеснока, 1 головка репчатого лука, 1 морковь, специи (душистый перец горошком, черный перец, паприка, лавровый лист), соль по вкусу и зелень.

Курятину нужно довести до кипения, слить воду, промыть, снова залить, добавить специи и вновь поставить на плиту. Как только вода закипит, следует уменьшить огонь и оставить томиться под крышкой.

Промытые овощи крупно нарезать, положить к курице, посолить воду. Через 3 часа достать мясо и морковь, процедить бульон.

«Курицу отделите от костей и разрежьте на мелкие кусочки. На дно формочек выложите равномерным слоем мясо, сверху - морковь, по желанию можно добавить зелень или вареные яйца. Залейте бульоном и охладите. Подавайте с хреном или горчицей», - завершили в ведомстве.

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Источник — фото pixabay.com
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