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Общество

Названы состояния, при которых наркологи госпитализируют пензенцев

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«Мы объявляем безалкогольный год. Я почти уверен, что население с 1 по 9 января будет вести здоровый образ жизни», - пошутил главный нарколог Пензенской области Юрий Уткин на пресс-конференции в минздраве, состоявшейся во вторник, 26 декабря, в преддверии новогодних праздников.

«Наркологическая служба работает 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Но хотелось бы, чтобы доза была фиксированной, ограниченной, а напитки необходимо сопровождать достаточным количеством закусок», - добавил он уже серьезно.

Если речь идет о людях, которые злоупотребляет алкоголем, то уже с 27-28 декабря они поступают в областную наркологическую больницу. Дальше идет только ротация, уточнил медик.

В подразделении на улице Калинина, 7, оказывается платная помощь наркологов.

Юрий Уткин напомнил: в больницу кладут пациентов с белой горячкой и абстинентным синдромом. Алкогольное опьянение легкой и средней тяжести не является показанием для госпитализации.

«Бывает, что родственники привозят, но врач отправляет такого пациента обратно», - предупредил он.

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