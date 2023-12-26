Названы состояния, при которых наркологи госпитализируют пензенцев

«Мы объявляем безалкогольный год. Я почти уверен, что население с 1 по 9 января будет вести здоровый образ жизни», - пошутил главный нарколог Пензенской области Юрий Уткин на пресс-конференции в минздраве, состоявшейся во вторник, 26 декабря, в преддверии новогодних праздников.
«Наркологическая служба работает 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Но хотелось бы, чтобы доза была фиксированной, ограниченной, а напитки необходимо сопровождать достаточным количеством закусок», - добавил он уже серьезно.
Если речь идет о людях, которые злоупотребляет алкоголем, то уже с 27-28 декабря они поступают в областную наркологическую больницу. Дальше идет только ротация, уточнил медик.
В подразделении на улице Калинина, 7, оказывается платная помощь наркологов.
Юрий Уткин напомнил: в больницу кладут пациентов с белой горячкой и абстинентным синдромом. Алкогольное опьянение легкой и средней тяжести не является показанием для госпитализации.
«Бывает, что родственники привозят, но врач отправляет такого пациента обратно», - предупредил он.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀