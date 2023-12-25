В Пензенской области за неделю выявили 714 случаев гриппа

25.12.2023 | 14:53

В Пензенской области за период с 18 по 24 декабря зарегистрировали 714 случаев гриппа. Такой диагноз ставили жителям Пензы, Кузнецка и 23 районов региона.

В целом за это время выявили 5 761 случай ОРВИ и гриппа, что на 12,6% больше, чем было на предыдущей неделе (5 117).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 12,5% (предыдущая неделя - 15,3%)», - отметили в областном управлении Роспотребнадзора.

Большое количество инфицированных фиксировалось в Пензе, Башмаковском, Лунинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Шемышейском районах.

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пензе в течение 51-й недели 2023 года среди детей ниже контрольного уровня», - добавили специалисты.

Ранее замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева заявила, что стало меньше больных пневмонией и больше - гриппом. По ее словам, по понедельникам количество вызовов бригад скорой помощи достигает 2 000.

Также значительно увеличилось число вызовов на дом. В связи с этим расширен штат операторов, принимающих звонки. А для детей рекорд был зарегистрирован 18 декабря - более 5 000 вызовов.