В области стало меньше больных пневмонией и больше - гриппом

21.12.2023 | 15:06

В Пензенской области снизилась заболеваемость микоплазменной пневмонией, но выросла по гриппу и коронавирусной инфекции.

Об этом в четверг, 21 декабря, рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева. По ее словам, среди заболевших гриппом - ни одного привитого человека.

«Ковид есть, заболеваемость растет - не тысячи, но десятки, до 100. Около 45 из 100 - дети, их госпитализируют в КИМ. Дети до года госпитализируются с тяжелой формой ОРВИ в Филатова, со средней формой остаются в межрайонных центрах», - рассказала замминистра.

Марина Воробьева отметила, что количество вызовов бригад скорой помощи выросло, по понедельникам оно достигает 2 000. Также значительно увеличилось число вызовов на дом. В связи с этим расширен штат операторов, принимающих звонки. А для детей рекорд был зарегистрирован в минувший понедельник, 18 декабря, - более 5 000 вызовов. Сейчас ежедневно поступает порядка 2 500.

Замминистра также проинформировала, что рассматривается вопрос о переводе работы кабинетов неотложной помощи до 22:00.