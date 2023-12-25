В Арбекове и Заре на сутки отключат водоснабжение

25.12.2023 | 09:12

Во вторник, 26 декабря, в Пензе с 8:00 на сутки отключат воду в нескольких микрорайонах. Будут устранять утечку на магистральном водопроводе диаметром 700 мм.

Без воды останутся жители ул. Лозицкой, 2, 3 и 5-го Виноградных проездов, ул. Рахманинова, 1, 2 и 3-го проездов Рахманинова, ул. Мусоргского, 1-го проезда Мусоргского, ул. Глазунова, ул. Тернопольской, ул. Минской, ул. Ульяновской, ул. Кронштадтской, проспекта Строителей, проспекта Победы, ул. Ладожской, ул. Онежской, ул. Собинова, ул. Стасова, 1-го, 2-го проездов Стасова, ул. Бородина, 4-го, 6-го проездов Пестеля, ул. Лядова, ул. Генерала Глазунова, ул. 65-летия Победы, ул. Яшиной и микрорайона Заря.

«Ресурсоснабжающая организация обращает внимание, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - сообщили в мэрии.

Запасать воду 25 декабря лучше днем: вечером давление может снизиться из-за того, что все делают это одновременно.

На период отключения планируется подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.