Названа новая дата открытия зимнего городка в Кузнецке

25.12.2023 | 13:19

В Кузнецке назвали новую дату открытия детского зимнего городка на центральной площади. Праздник состоится в среду, 27 декабря.

«В 16 часов главная елка города засверкает разноцветными огнями. По традиции горожан встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили для всех развлекательную программу.

Любителей активного отдыха порадует новогодний хоровод вокруг главного атрибута праздника. Полюбоваться нарядной елкой, весело провести время всей семьей смогут все желающие», - рассказали в администрации Кузнецка.

Изначально зимний городок хотели открыть неделей раньше, но в планы вмешалась погода: после плюсовых температур и дождя снега практически не осталось. В итоге торжественное событие пришлось перенести.

В первой половине декабря в Кузнецке также залили катки: на улице Заречной, в Кирпичном переулке, на Кустарной площади, ул. Октябрьской, 64в, Победы, 62, 60 лет ВЛКСМ, Строителей, 123, Рабочей, 331.