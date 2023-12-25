Сетевое издание|18+|Понедельник|25 дек 2023|17:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Названа новая дата открытия зимнего городка в Кузнецке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке назвали новую дату открытия детского зимнего городка на центральной площади. Праздник состоится в среду, 27 декабря.

«В 16 часов главная елка города засверкает разноцветными огнями. По традиции горожан встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили для всех развлекательную программу.

Любителей активного отдыха порадует новогодний хоровод вокруг главного атрибута праздника. Полюбоваться нарядной елкой, весело провести время всей семьей смогут все желающие», - рассказали в администрации Кузнецка.

Изначально зимний городок хотели открыть неделей раньше, но в планы вмешалась погода: после плюсовых температур и дождя снега практически не осталось. В итоге торжественное событие пришлось перенести.

В первой половине декабря в Кузнецке также залили катки: на улице Заречной, в Кирпичном переулке, на Кустарной площади, ул. Октябрьской, 64в, Победы, 62, 60 лет ВЛКСМ, Строителей, 123, Рабочей, 331.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте