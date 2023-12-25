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Общество

26 декабря пензенцы не замерзнут в осенней одежде

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В среду, 26 декабря, в Пензенской области будет пасмурно и по-осеннему тепло. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Ночью температура составит -3…-8 градусов. Будет облачно, местами ожидаются осадки.

Днем синоптики обещают -3…+2 градуса, юго-западный ветер с порывами 8-13 м/с. Вероятен мокрый снег. Местами - гололед.

Вечером термометры покажут около нуля градусов. Возможен дождь со снегом.

Как пояснили синоптики, Пензенская область остается под влиянием поля пониженного давления, поэтому на неделе ожидаются осадки. Кроме того, жителей региона обнадежили: температура воздуха будет снижаться, возвращаясь к привычным для зимы показателям.

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