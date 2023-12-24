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Общество

Жители Пензенской области забывают есть свежие овощи и фрукты

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В пензенском минздраве подвели предварительные итоги диспансеризации в 2023 году. Медики обследовали 454 000 человек. Выяснилось, что 155 935 из них питаются нерационально.

В итоге у многих выявили лишний вес.

Врачи констатировали: нерационально питающиеся пензенцы недостаточно едят сырых овощей и фруктов. Также эта категория граждан склонна к чрезмерному употреблению соли, что вредит здоровью.

«Избыточную массу тела имеют 73 240 человек, или 15,8% прошедших диспансеризацию», - сообщили в минздраве.

Из-за нерационального питания высок риск развития многих хронических заболеваний, в их числе сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет.

«Переедание, избыточное потребление продуктов - одна из важнейших проблем современности. Многие из нас даже не подозревают, как неправильная система питания может повлиять на организм», - указала врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Закатова.

Жителям области посоветовали употреблять больше сезонных овощей и фруктов (в них меньше нитратов), а в качестве перекуса использовать не фастфуд, а огурцы, морковь, тыкву, яблоки или груши.

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Источник — фото областного минздрава
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