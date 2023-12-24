Пензенцев попросили выключать гирлянды на ночь

24.12.2023 | 10:15

В региональном ГУ МЧС России дали совет пензенцам - любителям сиять. Речь идет о соблюдении правил безопасности при использовании электрических гирлянд.

Это украшение - неизменный атрибут Нового года. Многие используют гирлянды не только для елки, но и развешивают на окна, стены, мебель.

Спасатели напомнили, что такое украшение может стать причиной пожара. Чтобы избежать ЧП, необходимо обесточить гирлянду при нагреве проводов, не использовать одновременно несколько подобных устройств, так как может произойти короткое замыкание из-за перегрузки сетей, а еще выключать украшения на ночь или если никого нет дома.

Ранее эксперты порекомендовали пензенцам покупать гирлянды только с сертификатом безопасности (такая информация есть на коробке или в паспорте товара). Перед эксплуатацией украшение важно тщательно проверить: не выпадают ли лампочки из гнезд, надежно ли вилка соединена со шнуром, есть ли запах гари, перегрев или произвольное переключение режимов после нескольких минут работы.

В начале декабря в центре Москвы при пожаре погибли двое детей, а их отца с ожогами доставили в больницу. По информации федеральных СМИ, причиной возгорания стала гирлянда, которую повесили на штору в детской комнате.